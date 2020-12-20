أمانة جائزة أمير حائل تعلن أسماء الفائزين بفروعها الخمسة.. الأحد المقبل

حددت أمانة جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل "بصمة" الأحد المقبل ١٢ / ٥ / ١٤٤٢هـ موعد إعلان الفائزين بالجائزة في عامها الثالث، وذلك تحت رعاية راعي الجائزة في فندق الميلينيوم.
والجائزة تشمل خمسة فروع، هي "أداء"، وتُمنح للمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة نظير جهودها في تنفيذ ومتابعة مشروعات وبرامج المنطقة بجودة وإتقان. وتُمنح جائزة فرع "تميز" للأفراد العاملين بالقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة نظير ما قاموا به من جهد شخصي لإنجاز المشروعات، وتذليل الصعوبات، وتفعيل دور منسوبيهم، وإيجاد المناخ الإيجابي. وجائزة "عطاء"، وتُمنح للقطاعات والأفراد الذين لهم إسهامات فاعلة في المجال الخيري والتطوعي بالمنطقة.
فيما خُصصت جائزة "مبادرة" للقطاعات والأفراد للمبادرات الاستراتيجية ذات الأثر الدائم والمستمر على المجتمع. أما جائزة "إبداع" فتُمنح للأفراد المبدعين في شتى المجالات الفكرية والتعليمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية وريادة الأعمال.