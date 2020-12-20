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"الاقتران العظيم".. حدث فلكي نادر يشهده العالم مساء الاثنين بين المشتري وزحل

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"الاقتران العظيم".. حدث فلكي نادر يشهده العالم مساء الاثنين بين المشتري وزحل "الاقتران العظيم".. حدث فلكي نادر يشهده العالم مساء الاثنين بين المشتري وزحل

مصراوي Masrawy

10:40 م الأحد 20 ديسمبر 2020

باريس - (ا ف ب)


يشهد العالم مساء الاثنين تقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، المشتري وزحل، إلى أقصى حد خلال ظاهرة تسمى "الاقتران العظيم". ويعود آخر تقارب مماثل إلى العام 2000، لكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلاً بالدرجة التي سيشهدها العالم، مساء غد الاثنين، منذ 1623. كما لن يشهد العالم حدثًا مشابها بهذه الدرجة من التقارب بين الكوكبين قبل 15 مارس 2080.

في حدث فلكي غير اعتيادي، يشهد العالم مساء الاثنين، تقارب أكبر كوكبين في المجموعة الشمسية، المشتري وزحل، إلى أقصى حد خلال ظاهرة تسمى "الاقتران العظيم" لن تتكرر قبل العام 2080.

فبعد غروب الشمس عند الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش، سيظهر الكوكبان الغازيّان العملاقان في حقل الرؤية عينه لأدوات المراقبة، ما يعطي انطباعا بأنهما قريبان لدرجة الاندماج فيما تفصل مئات ملايين الكيلومترات بينهما في الواقع.

وللتمتع بهذا المشهد، يتعين الاستعانة بأداة مراقبة صغيرة وإيجاد سماء منقشعة تماما وتصويب النظر في اتجاه جنوب الغرب، في نطاق من الأرض يضم مناطق في أوروبا الغربية (إيرلندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال)، إضافة إلى أنحاء واسعة من أفريقيا.

وبدأ التقارب الظاهر بين الكوكبين منذ أشهر، وهو سيصل إلى أقرب مسافة يوم الانقلاب الشتوي (في مصادفة زمنية)، ما سيعطي انطباعا بأن الكوكبين هما جرم سموي واحد.

وأفاد فلوران ديلفي من مرصد باريس (بي أس أل) لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الاقتران العظيم" هو "الوقت الذي يضعه الكوكبان لبلوغ مواقع نسبية مشابهة بالنسبة للأرض".

ويدور المشتري، أكبر كواكب المجموعة الشمسية، حول الشمس في 12 عامًا، فيما تستغرق دورة زحل 29 عامًا. وفي كل عشرين عاما تقريبا، يظهر الكوكبان كأنهما يتقاربان لدى مراقبة السماء من الأرض.

ويتابع ديلفي "باستخدام أداة مراقبة صغيرة قد تكون ببساطة مجرد منظار، سنتمكن من رؤية الحزامين الاستوائيين للمشترى وأقماره الرئيسية، مع حلقات زحل في إطار واحد".

ويعود آخر "اقتران عظيم" إلى العام 2000، لكن الفارق بين الكوكبين لم يكن ضئيلا بالدرجة التي سيشهدها العالم الاثنين منذ 1623. كما لن يشهد العالم حدثا مشابها بهذه الدرجة من التقارب بين الكوكبين قبل 15 مارس 2080.

وسيستمر المشهد بضع عشرات الدقائق الاثنين.

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