أخبار عاجلة

صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم -
صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع -
تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي" -
السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على شعوب أفريقيا -
قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء -
منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة -
موسكو: اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن -
‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا -
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا -
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد

Print
العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد العراق: مركز إطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء جاء من معسكر الرشيد

مصراوي Masrawy

10:39 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، أن مصدر إطلاق الصواريخ التي سقطت على المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد كان من معسكر الرشيد.

وأشارت الخلية في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، إلى أن القصف تسبب بأضرار مادية في عدد من البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن في وقت سابق من اليوم سقوط 5 صواريخ في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، موضحا أن أحد الصواريخ سقط على عمارة في مجمع القادسية السكني و3 صواريخ مجاورة ⁧للسفارة الأمريكية،‬⁩ والصاروخ الخامس سقط بمنطقة الجادرية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية