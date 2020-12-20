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الخثلان: لا يجوز ربط آيات الجنة والنار بصور.. وهذا يعتبر استخفاف بكتاب الله

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الخثلان: لا يجوز ربط آيات الجنة والنار بصور.. وهذا يعتبر استخفاف بكتاب الله الخثلان: لا يجوز ربط آيات الجنة والنار بصور.. وهذا يعتبر استخفاف بكتاب الله
قال إن ذلك نوع من التهوين وقلب الحقائق لأن عالم الآخرة يختلف عن الدنيا

الخثلان: لا يجوز ربط آيات الجنة والنار بصور.. وهذا يعتبر استخفاف بكتاب الله

حذر عضو هيئة كبار العلماء سابقاً رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، من ربط آيات الجنة أو النار بصور ووضعها في بعض وسائل التقنية الحديثة.

وفي التفاصيل، قال الشيخ "الخثلان" إن ذلك لا يجوز وفيه نوع استخفاف بكتاب الله عزوجل لأن عالم الآخرة يختلف عن عالم الدنيا، مؤكداً أن الجنة لا يمكن لأحد أن يتصورها فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف نعيمها فيقول " فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر " فنعيم الجنة فوق مستوى العقل البشري المحدود.

جاء ذلك في رده عن حكم ربط الآيات بالصور كأن توضع صور خضرة وأشجار عند آيات الجنة، وصور النيران عند آيات النار؟

وأضاف الخثلان : "وضع مثل هذه الصور فيه نوع من التهوين وفيه قلب للحقائق لأنه يقول إن الجنة تكون بهذه الطريقة مع أن الواقع بخلافه، فالجنة فوق هذا.

وتابع: أيضاً يضع النار بطريقة فيقول تكون مثل هذه الصورة والواقع بخلافه ؛ فنار جهنم تختلف عن نار الدنيا اختلافاً كبيراً وضعّفت عن نار الدنيا ب69 مرة، فلا يجوز وضع مثل هذه الصور لكونها تنقل الصورة المغيبة عنا في الدنيا وهذا غير صحيح.

وأشار إلى هذا النقل ربما يترتب عليه آثاراً غير طيبة تهوّن قدر الجنة في حق الناظر لهذه الصور، ولذلك فإن كتاب الله عزوجل ينبغي أن يعظّم ويحترم وألا توضع هذه الصور مطلقاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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