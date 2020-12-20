مدير تعليم القنفذة يشرف على انطلاق اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد

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ثمّن جهود القائمين على مراكز الدعم الفني والإشراف التربوي والتوجيه

انطلقت صباح اليوم الأحد الموافق 5 جمادى الأولى ١٤٤٢هـ اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري ١٤٤٢/ ١٤٤١هـ عن بُعد في إدارة تعليم القنفذة، والمكاتب التابعة لها، عبر ‫منصة مدرستي والخدمات المتوافرة من خلالها، مثل تطبيقات مايكروسوفت ٣٦٥، بمتابعة وإشراف مباشر من مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي.

وتفصيلاً، بدأت الاختبارات في هذا الفصل بعد أن أنهت جميع مدارس المحافظة استعدادها وتجهيزها لانطلاق الاختبارات في جو يسوده الراحة والهدوء والطمأنينة، وضمان سيرها على الوجه المطلوب بتكاتف الجميع.

وزار مدير التعليم الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي صباح اليوم الأحد مدرسة ابن القيم المتوسطة والثانوية بعاجة، وعبّر عن إعجابه بما شاهده خلال زيارته المدرسة، وكذلك الميدان، وما وصله عن سير الاختبارات بانتظام تام، مثمنًا لمراكز الدعم الفني المساندة لمنصة مدرستي، التي تم إنشاؤها لتقديم المساعدة والدعم الفني والتقني للطالب وولي الأمر والمدارس.

ووجّه "الزاحمي" قادة المدارس بتوفير الدعم اللازم للمعلم والطالب وولي الأمر، ومراعاة ظروف الطلاب قدر الإمكان، وذلك بوضع جداول الاختبارات لتناسب الجميع، ومراعاة كفاية مدتها الزمنية لتكون متوافقة مع فقرات وعدد الأسئلة حسب التوجيهات المرسلة من قِبل الوزارة.

وطالب الأسر بتوفير الجو المناسب لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، ودعمهم في هذه الظروف، والحرص على متابعتهم، وتوفير كل ما من شأنه مساعدتهم في تأدية اختباراتهم من أجهزة، وكذلك توفير المكان المناسب الذي تكون به جودة الشبكة عالية، والتواصل مع الدعم الفني المساند والمخصص لذلك حال واجهتهم مشكلة ما -لا قدر الله-. ‏مثنيًا في الوقت نفسه على الدور الكبير للأسر التي كانت عونًا بعد الله في نجاح العملية التعليمية عن بُعد.

وأكد "الزاحمي" في ختام جولته أن فترة الاختبارات الاستثنائية هذه تحظى بمتابعة شخصية من وزير التعليم ونائبه وقيادات الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم تهيئة الطلاب قبل الدخول للاختبارات عن بُعد من خلال منصة مدرستي، أو الخدمات المتوافرة التابعة لها، وذلك بتقديم العديد من برامج التوجيه والإرشاد لتهيئة النفسية والاستعداد، التي ستسهم -بمشيئة الله- في تجويد عملية التقويم، وتحسين نواتج التعلم.

ولفت إلى أن توجيهات الوزارة مستمرة في العملية التعليمية خلال الأسبوع الحالي، وكذلك خلال فترة الاختبارات؛ لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب، ومعالجة الفاقد التعليمي، بمتابعة من إدارة الإشراف التربوي. داعيًا الله -عز وجل- بالتوفيق والنجاح للطلاب والطالبات، وبمزيد من التقدم، وأن تنعكس هذه الجهود على جودة مخرجات التعليم والتعلم.

من جانب آخر، أكد علي حسن عوض، مدير الإشراف التربوي بتعليم القنفذة، متابعته الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات للمدارس وفق الخطة الحضورية المعدة بهذا الشأن، واستمارات المتابعة الخاصة لتنفيذها، الموزعة بالتعاون مع قسم الاختبارات والقبول، وكذلك تقييم التهيئة الإرشادية والنفسية للاختبارات عن بُعد وفق رابط قسم التوجيه والإرشاد. مثمنًا جهود المشرفين والمشرفات وقيادات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، وعملهم المخلص والرائع من خلال إشرافهم على لجان الاختبارات، والإنجاز والدقة في إنجاز أعمال التصحيح وإدخال الدرجات على النظام المركزي (نور) بشكل يومي؛ إذ أظهرت تقارير الزيارات نتائج مطمئنة على مسارات الاختبارات التي تقام عبر منصة مدرستي.

من ناحية أخرى، قال رئيس قسم الإرشاد والتوجيه بتعليم القنفذة أحمد الخميسي إنه تم تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات ولقاءات افتراضية وتدريبية، وتنظيم برامج التهيئة للاختبارات، وتحفيز الطلبة، وبث روح المنافسة بينهم، وزيادة دافعية التعليم لديهم، وتفعيل خط الهاتف الإرشادي للاستشارات الإرشادية والتعليمية قبل وأثناء فترة الاختبارات من خلال الهواتف الثابتة، وغيرها، وتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، ومن خلال قاعة الإرشاد الافتراضية عن بُعد.

وأشار "الخميسي" إلى تواصل الإدارة مع أولياء الأمور والطلاب، وتوعية الأسر بالطرق التربوية للتعامل مع الطلبة في مرحلة ما قبل الاختبارات، وذلك مساهمة منهم لتمكين الطلبة من أدوات تساعدهم لدخول الاختبارات بثقة تجنبهم التوتر والقلق أثناء الاختبار. لافتًا إلى استمرار المبادرات والزيارات الفنية الميدانية للمدارس في مختلف المراحل طوال العام الدراسي.‏