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النصر يحتفي بهداف آسيا 2020.. و"حمدالله " و" الغنام" حبايب

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النصر يحتفي بهداف آسيا 2020.. و

قدمت إدارة النصر التهنئة لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم عبد الرزاق حمدالله، بمناسبة تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا2020.

ونظمت بعثة الفريق المغادرة إلى حفر الباطن احتفالية مصغرة داخل الطائرة التي أقلت الفريق إلى القيصومة استعداداً لمواجهة الباطن في افتتاح مباريات الجولة التاسعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غداً الاثنين.
ونشر الموقع الرسمي للنادي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صوراً توضح تجاوز اللاعب المغربي الخلاف الذي نشب بينه وسلطان الغنام زميله في الفريق خلال مباراة الفريق الماضية أمام الرائد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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