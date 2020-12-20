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السفارة الأمريكية في بغداد: الهجمات على المنشآت الدبلوماسية "انتهاكًا للقانون الدولي"

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السفارة الأمريكية في بغداد: الهجمات على المنشآت الدبلوماسية "انتهاكًا للقانون الدولي" السفارة الأمريكية في بغداد: الهجمات على المنشآت الدبلوماسية "انتهاكًا للقانون الدولي"

مصراوي Masrawy

10:09 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، مساء الأحد، أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ألحق أضرارًا طفيفة بمجمع السفارة ولكن لم تقع إصابات أو خسائر بشرية.
ونددت السفارة الأمريكية، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" بالهجمات الصاروخية التي تستهدف المنطقة الخضراء، معتبرة أن الهجمات على المنشآت الدبلوماسية هي انتهاك للقانون الدولي واعتداء مباشر على سيادة حكومة العراق.
ودعت القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين.
وأشارت إلى أنها تلقت تقاريرًا عن الأضرار التي لحقت بالمناطق السكنية بالقرب من السفارة، لافتة إلى احتمالية وقوع أضرار طفيفة في صفوف المدنيين العراقيين.
وكانت المنطقة الخضراء الحكومية قد تعرضت مساء اليوم الأحد لقصف صاروخي.

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