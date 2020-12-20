الصدر: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة العراقية

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مصراوي Masrawy

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، الحكومة العراقية إلى أعلان حالة الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش العراقي حصرًا لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمني بهذا الشأن".

وأضاف"ليس من حق أحد إستعمال السلاح خارج إطار الدولة".

وقال: "على البرلمان التفاوض مع السفارة الأمريكية لأجل وضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشأن العراقي".

وأضاف "من جهتي أعتبر كل من يستعمل السلاح خارج نطاق الدولة والقرار العقلاني أما أرهابي أو خارج عن الشرع والقانون".

وقال الزعيم الشيعي: "أنصح السفارة الأمريكية بعدم الرد العسكري والأمني وترك الأمور للدولة العراقية فهي صاحبة السيادة لا أنتم".

وأوضح أن تعريض المدنيين هو ديدن المليشيات كما خبرناهم سابقا وبحجة مقاومة الاحتلال.

وكانت المنطقة الخضراء الحكومية قد تعرضت مساء اليوم الأحد لقصف صاروخي.