أخبار عاجلة

صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم -
صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع -
تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي" -
السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على شعوب أفريقيا -
قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء -
منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة -
موسكو: اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن -
‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا -
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا -
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الصدر: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة العراقية

Print
الصدر: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة العراقية الصدر: ليس من حق أحد استعمال السلاح خارج إطار الدولة العراقية

مصراوي Masrawy

09:55 م الأحد 20 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الأحد، العراقية إلى أعلان حالة الطوارئ في بغداد والاستعانة بالجيش العراقي حصرًا لحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا على أتم الاستعداد للتعاون الأمني بهذا الشأن".

وأضاف"ليس من حق أحد إستعمال السلاح خارج إطار الدولة".

وقال: "على البرلمان التفاوض مع السفارة الأمريكية لأجل وضع حد لاحتلالها وتحكمها وتدخلها بالشأن العراقي".

وأضاف "من جهتي أعتبر كل من يستعمل السلاح خارج نطاق الدولة والقرار العقلاني أما أرهابي أو خارج عن الشرع والقانون".

وقال الزعيم الشيعي: "أنصح السفارة الأمريكية بعدم الرد العسكري والأمني وترك الأمور للدولة العراقية فهي صاحبة السيادة لا أنتم".

وأوضح أن تعريض المدنيين هو ديدن المليشيات كما خبرناهم سابقا وبحجة مقاومة الاحتلال.

وكانت المنطقة الخضراء الحكومية قد تعرضت مساء اليوم الأحد لقصف صاروخي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

شبكة عيون الإخبارية