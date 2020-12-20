أخبار عاجلة

صور.. إعلان نتائج انتخابات اتحاد طلاب جامعة الفيوم -
صور.. تحرير 460 "محضر مرافق" في دمياط خلال أسبوع -
تحويل مدرسة التمريض في طور سيناء إلى "حجر صحي" -
السيسي يؤكد ضرورة مضاعفة الجهد لتعويض ضرر كورونا على شعوب أفريقيا -
قبل أسبوع من نهاية المهلة.. توجيه حكومي للمحافظات بشأن التصالح في مخالفات البناء -
منها السل وكورونا.. الصحة العالمية تكشف الأمراض التي تنتقل عبر الشيشة -
موسكو: اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية محاولة لعرقلة بناء علاقات مع بايدن -
‏ألمانيا تسجل أول إصابة من السلالة الجديدة لكورونا -
كندا تمدد حظر الرحلات الجوية من بريطانيا بسبب السلالة الجديدة بكورونا -
شكري يؤكد لنظيره الباكستاني تطلع مصر للاستمرار في تعزيز التعاون المشترك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. "عبدالرحمن بن مساعد" يتلقى لقاح "كورونا" ويوكد: دولتنا بذلت وضحت ولن تخاطر وتجلب لقاحًا غير آمن

Print
شاهد.. "عبدالرحمن بن مساعد" يتلقى لقاح "كورونا" ويوكد: دولتنا بذلت وضحت ولن تخاطر وتجلب لقاحًا غير آمن شاهد.. "عبدالرحمن بن مساعد" يتلقى لقاح "كورونا" ويوكد: دولتنا بذلت وضحت ولن تخاطر وتجلب لقاحًا غير آمن

شاهد..

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ‪أن تعامل المملكة في مواجهة جائحة كورونا مشرف عالميًا بكل المقاييس وتجربة تدرس حتى في دول متقدمة، معتبرًا أن الجيش الأبيض من منسوبي وزارة الصحة مجاهدون وعلى رباط ضحوا بأرواحهم من أجل صحة المجتمع.

جاء ذلك في حديث لقناة العربية بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح #فايزر، كاشفًا في هذا السياق سبب إعطائه اللقاح ضمن المرحلة الأولى من التطعيم، حيث قال: "غردت عبر حسابي في تويتر بأنني سأكون من أوائل من يتلقى اللقاح، وقد بادرت بالتقديم أول ما أعلن عن بدء التسجيل في تطبيق "صحتي"، مضيفًا أنه يعاني "بسبب السمنة وارتفاع ضغط الدم، فتم تصنيفي من الفئة الأولى ومبادرتي قد تساعد في تشجيع ودعم بعض المترددين في أخذ اللقاح".

ولفت "ابن مساعد" إلى "الجهود الكبيرة والجليلة التي قدمتها الدولة -حفظها الله- في مكافحة تلك الجائحة من بدايتها منذ 9 أشهر وإلى يومنا هذا، قد أثبت بالحجة والبرهان أن هذه الدولة تعلم ماذا تفعل والإنسان بالنسبة لها هو رقم واحد".

وأكد أن بالتجربة في مواجهة كورونا تدرّس ويستفاد منها حتى في دول متقدمة، والكثير منها لم يقدم ربع ما عملته المملكة.

ودعا الجميع إلى المبادرة بأخذ اللقاح وتجاهل الإشاعات وعدم الالتفات لها، مشددًا على أنه لا يمكن لدولة قدمت كل هذه الجهود، وجعلت الإنسان أولاً وضحت باقتصادها، حتى نصل إلى مرحلة الخروج من تلك الجائحة، تخاطر وتجلب لقاحًا مشكوكًا فيه أو غير آمن!! داعيًا للتوكل على الله "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ"، واصفًا التعامل في مركز اللقاحات بالراقي والعظيم والمشرف والمهني.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟

كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 2091 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة في الاردن

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

ولي العهد يؤكد عمق ومتانة العلاقة بين السعودية والبحرين

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

بالصور.. محافظ أسوان يتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية