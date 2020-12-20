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الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل

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الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل
ظهرت في تهنئة المُلَّاك لبعضهم البعض وتقبلهم للنتائج بصدر رحب

الروح الرياضية السِّمة الأبرز في النسخة الخامسة لمهرجان المؤسس للإبل

ظهرت بشكل لافت الروح الرياضية في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والذي يُقام خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي وحتى 14 يناير المقبل بالصياهد الجنوبية، وذلك من خلال تقبُّل الجميع للنتائج التي تعلنها لجنة التحكيم، إلى جانب الممارسات الجميلة التي ظهرت بشكل واضح، والمتمثلة في تهنئة مُلَّاك الإبل لبعضهم البعض بعد إعلان النتائج.

وتعتبر الروح الرياضية دليلاً واضحاً على الوعي وتقبُّل الخسارة بصدر رحب، وتقبُّل الفوز بتواضع، كثير من المُلَّاك الفائزين في النسخة الحالية خرج بعد إعلان النتائج ليؤكِّد أنَّ المنافسة كانت قوية، وأنَّ منافسيه قدموا منقيات أو فرديات يُشار لها بالبنان، متمنياً لهم حظاً أوفر في الأشواط أو السنوات المقبلة، وفي المقابل قدَّم أصحاب المراكز الأخرى التهاني للفائزين.

فيما لم تقتصر التهاني بين المُلَّاك فيما بينهم، بل خرج البعض يهنئ خصومه عبر التلفزيون، مثلما فعل مالك الإبل خالد بن سعود بن حثلين، عندما هنَّأ الفائز عليه في فئة كأس النادي لون (الشعل) بندر بن صحن بن شويه على الهواء مباشرة، عبر برنامج "مجلس الصياهد"، ورغم أن ابن حثلين كان البطل في النسخة الماضية، وتراجع للمركز الثاني في النسخة الحالية، إلاَّ أنَّ تحلِّيه بالروح الرياضية، وتهنئته لابن شويه جعله محل تقدير واحترام الجميع، فهذه شيم الكبار.

يشار إلى أن مبادرة خالد بن سعود بن حثلين قد وجدت مباركة من رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، حيث غرَّد عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "دخول أخي خالد بن سعود بن حثلين إلى برنامج "مجلس الصياهد" ليبارك لمنتزع اللقب منه بندر بن شويه، حقيقة يرفع الرأس، ويشرِّفني كأحد أفراد العائلة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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