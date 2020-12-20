ألمانيا: اللقاحات الحالية فعالة لمكافحة السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، أن اللقاحات الحالية فعّالة لمكافحة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق الإخبارية.

وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أعلن أن بلاده قررت حظر كافة رحلات الركاب القادمة من المملكة المتحدة إلى ألمانيا اعتبارًا من منتصف الليل.

وأضاف شبان في تغريدة نقلتها قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم الأحد "نخطط غدًا لإصدار أمر حكومي بتعليق جميع الرحلات المتوجهة إلى بريطانيا وجنوب إفريقيا في ضوء تقارير تفيد بتفشي سلالة جديدة من الفيروس".

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فييتز، إن برلين تتخذ هذه الخطوة بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يعتقد أنها معدية بشكل أكبر.

وكانت عدة دول أوروبية من بينها هولندا وإيطاليا وبلجيكا قد علقت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا.