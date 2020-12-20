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فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لـ48 ساعة

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فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لـ48 ساعة فرنسا تحظر دخول جميع الوافدين من المملكة المتحدة لـ48 ساعة

مصراوي Masrawy

09:18 م الأحد 20 ديسمبر 2020

باريس - (ا ف ب)

بسبب ظهور سلالة جديدة من في بريطانيا، قررت فرنسا اعتبارًا من منتصف ليل الأحد بالتوقيت المحلي لباريس، تعليق دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة إلى عبور الأفراد "المرتبط بنقل سلع". وكانت كل من هولندا وبلجيكا والكويت وإيطاليا وألمانيا قد علقت رحلاتها من بريطانيا خوفا من وصول السلالة الجديدة من الفيروس إلى أراضيها.

على خلفية رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا، علقت فرنسا اعتبارا من منتصف ليل الأحد، دخول جميع "الوافدين من المملكة المتحدة من طريق البر والجو والبحر وعبر السكك الحديد"، إضافة إلى عبور الأفراد "المرتبط بنقل سلع"،.

وأفادت الفرنسية "بناء عليه، وحدها عمليات الشحن التي لا يواكبها أفراد سيتم السماح بها. القرار لا يشمل توجه الأفراد ووسائل النقل إلى المملكة المتحدة".

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