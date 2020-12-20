بالصور.. ضبط أغذية فاسدة في حملة لـ"بيطري الوادي الجديد"

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري في الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن كميات متنوعة من منتجات اللحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وفاسدة، في حملة مكبرة على المحال التجارية والأسواق بمدينة الخارجة.

أوضح مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد الدكتور ناجي عوض، في بيان صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط حوالي 12 كيلو جرام أحشاء داخلية لأبقار، وكميات متنوعة من منتجات اللحوم والدواجن المجمدة، متغيرة الخواص واللون وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل ثلاجات لبيع اللحوم قبل بيعها للمواطنين، وجرى تحرير محضر بالمضبوطات، وإحالته لجهات التحقيق.

أضاف ناجي أن المديرية تواصل تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على أسواق بيع اللحوم والمجازر والمحال التجارية طبقًا لتوجيهات محافظ الإقليم اللواء محمد الزملوط، مشيدًا بجهود رجال الحملة برئاسة الدكتور علاء خليل سليمان مدير إدارة المجازر، وتحت إشراف الدكتور عمرو محمود أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم، يرافقه والدكتور عمرو ابراهيم محمد، طبيب التفتيش بالمديرية.