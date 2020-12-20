للمرة الثانية.. "معلومات الوزراء" الأول في البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمد غايات:

حصل فريق من باحثي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء على المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في البرنامج المتخصص للتميز في السياسات العامة 2020، في دورته الثانية، والذي أطلقه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة، خلال الفترة من ديسمبر 2019 - فبراير 2020.

وشكر أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العاملين بالمركز بمناسبة حصول فريق منهم على المركز الأول، وهم شعبان موسى، وجمعة عبدالعليم، ودينا عطا الله، وسنية عبدالقادر، ولما حققه الفريق من تميز في طرح الدراسة التي شارك بها والتوصيات التي نتجت عنها.

واستهدف البرنامج الفئة الشبابية من عدة وزارات وهيئات حكومية وخاصة؛ حيث شهدت المسابقة منافسة بين ممثلين من عدة جهات، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، والبنك المركزي المصري، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وجامعة الأزهر وغيرها.

وكان الفريق الفائز من مركز المعلومات، أسهم في المسابقة بمشروع "دراسة التكلفة والعائد لقرار التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط"، والتي تهدف إلى تحديد مدى إمكانية أن يكون الدعم النقدي المشروط وسيلة فعالة لإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة، إضافة إلى تقييم كفاءة النظام الحالي القائم على تطبيق الدعم السلعي بصفة أساسية، ومحاولة اقتراح نظام للدعم يجمع بين مزايا الدعم العيني، ويتجنب عيوب الدعم النقدي المشروط؛ ليشجع الطبقات الفقيرة على طلب خدمات التعليم والرعاية الصحية اللازمة؛ وذلك لتحسين مستوى معيشتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.