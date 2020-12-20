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الكويت تضيف بريطانيا للدول عالية الخطورة من كورونا وتحظر الطيران المباشر معها

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الكويت تضيف بريطانيا للدول عالية الخطورة من كورونا وتحظر الطيران المباشر معها الكويت تضيف بريطانيا للدول عالية الخطورة من كورونا وتحظر الطيران المباشر معها

مصراوي Masrawy

06:20 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الكويت - (أ ش أ):

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناء على تعليمات السلطات الصحية، تم إضافة بريطانيا إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى الكويت.

وأوضحت (الطيران المدني) الكويتية- في بيان صحفي اليوم الأحد - أنه بذلك يبلغ عدد الدول المحظورة الطيران التجاري المباشر معها 35 دولة.

يشار إلى أن عدة دول أوروبية قد فرضت قيودا جديدة على السفر من بريطانيا وإليها اليوم، بسبب القلق من سلالة جديدة من تنتشر بسرعة هناك.

و كان قد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد، في حين شددت البريطانية قيودها بشأن (كوفيد 19) في لندن والمناطق المجاورة، وعطلت خطط عطلة عيد الميلاد لملايين الأشخاص.

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مصراوي Masrawy

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