النصر في ضيافة الباطن .. والهلال يخشى مفاجأة القادسية .. والاتحاد يصطدم بالرائد

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في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يعاود دوري كأس الأمير محمد بن سلمان منافساته من جديد - الجولة التاسعة - يوم غدٍ بـ 4 مباريات مثيرة، تحدد مسار الفرق في سلم الترتيب .

الباطن - النصر

تجمع المباراة الأولى الباطن بضيفه النصر على ملعبه في حفر الباطن عند الساعة 3:10 عصراً .

ويحتل الباطن المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، فيما يحتل النصر المركز 15 في الترتيب بـ 4 نقاط.

القادسية - الهلال

في المباراة الثانية يستضيف القادسية نظيره الهلال على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، عند الساعة 5:30 مساءً .

يدخل الفريق القدساوي اللقاء وهو في المركز السادس بسلم الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما يدخل الهلال بـ 19 نقطة في المركز الأول.

التعاون - الشباب

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة يحل الشباب ضيفًا على التعاون، عند الساعة 5:55 مساءً .

يحتل الفريق الشبابي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يدخل أصحاب الأرض اللقاء بالمركز الثامن بـ 11 نقطة.

الاتحاد - الرائد

في آخر مباريات اليوم الأول من الجولة التاسعة يلعب الاتحاد مع الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، عند الساعة 7:50 مساءً .

ويدخل الاتحاد اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الرائد المركز الثاني عشر بـ 10 نقاط.

مباريات الثلاثاء

تستكمل لقاءات الجولة بعد غدٍ بـ 4 مباريات كذلك، حيث يلتقي في المباراة الأولى ضمك مع أبها وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويدخل ضمك اللقاء محتلًا المركز الأخير بـ 4 نقاط، فيما يدخل أبها اللقاء بـ 11 نقطة في المركز التاسع بسلم الترتيب.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة يلتقي الفيصلي صاحب المركز الخامس بـ 13 نقطة مع فريق الاتفاق الذي يحتل المركز العاشر بـ 10 نقاط.

ويستضيف الوحدة فريق العين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، حيث يحتل الوحدة المركز الثالث عشر بـ 9 نقاط، بينما يحتل العين المركز الرابع عشر بـ 7 نقاط .

وفي آخر مباريات الجولة يلعب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 15 نقطة ضد فريق الفتح صاحب المركز الحادي عشر بـ 10 نقاط، وذلك على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان