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‏أول تعليق من الصحة الأمريكية على السلالة الجديدة من "كوفيد-19"

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‏أول تعليق من الصحة الأمريكية على السلالة الجديدة من "كوفيد-19" ‏أول تعليق من الصحة الأمريكية على السلالة الجديدة من "كوفيد-19"

مصراوي Masrawy

06:02 م الأحد 20 ديسمبر 2020

وكالات:
أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أنه لا حاجة حاليا لرفع درجة الإنذار بشأن السلالة الجديدة لوباء "كوفيد-19".
وأوضحت الوزارة الأمريكية، وفقا لفضائية العربية، أنه من المتوقع منح الترخيص للقاح جونسون آند جونسون ضد كورونا الشهر المقبل.
وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال إن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة ونحن بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي.
وأضاف، في إفادة صحفية، أنه سيكون من الصعب السيطرة على السلالة الجديدة من قبل توزيع اللقاح.

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مصراوي Masrawy

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