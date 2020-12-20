رئيسا فريقي التفاوض بشأن بريكست يعقدان محادثات ثنائية وسط أزمة الصيد

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بروكسل - (د ب أ)

يعقد رئيس فريق التفاوض البريطاني ونظيره من الاتحاد الأوروبي، اجتماعًا ثنائيا بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري، حسبما قالت مصادر قريبة من المفاوضات.

ويعقد الاجتماع كبير المفاوضين البريطانيين ديفيد فروست، ونظيره من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه، وذلك مع وصول المفاوضات إلى مرحلة حرجة وغياب أى انفراجة تلوح فى الأفق.

وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجانب الأوروبي قدم عرضا بشأن تعويض الأسماك التي تصطادها أساطيل الدول الأعضاء في المياه البريطانية، لكن لندن لم ترغب في قبول العرض الأوروبي.