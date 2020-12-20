مباحثات هاتفية لقادة الاتحاد الأوروبي حول السلالة الجديد لكورونا

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باريس - (د ب أ)

أعلن قصر الإليزيه اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وأورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، بحثوا هاتفيًا مسألة النوع الجديد من فيروس كورونا الذي ظهر في بريطانيا.

وذكرت مصادر في الإليزيه أن المباحثات تركزت على تبني نهج مشترك في ظل ظهور هذا النوع الجديد من الفيروس.

واستدعى ماكرون مجلس الدفاع للانعقاد مساء اليوم.

يشار إلى أنه بسبب ظهور النوع الجديد، الذي يرى الخبراء أن قوة عدواه تزيد بشكل ملحوظ عن قوة عدوى النوع المعروف حتى الان، أعلنت هولندا حظر رحلات الطيران من وإلى بريطانيا، كما قررت إيطاليا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا.