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بالصور.. إجراء الانتخابات الطلابية في 7 كليات وحسمها بـ 12 أخرى في أسوان

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بالصور.. إجراء الانتخابات الطلابية في 7 كليات وحسمها بـ 12 أخرى في أسوان بالصور.. إجراء الانتخابات الطلابية في 7 كليات وحسمها بـ 12 أخرى في أسوان

مصراوي Masrawy

06:04 م الأحد 20 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

بدأت اليوم الأحد، أعمال انتخابات المرحلة الأولى لاتحاد الطلاب على مستوى الفرق في 7 كليات بجامعة أسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إن الانتخابات بدأت اليوم في كليات الخدمة الاجتماعية، والطب البيطري، وزراعة بالحرم الجامعي بصحاري، وكلية الاداب، ودار العلوم، وحقوق، وتجارة، في الحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أنه جرى التعيين في 5 كليات وهي آثار، وألسن، ومصايد الأسماك، والهندسة، والطب البشري.

بينما حسمت الانتخاب بالتزكية في 7 كليات، هي: تربية، وتربية نوعية، وهندسة الطاقة، والتمريض، وعلوم، وتربية رياضية، ومعهد التمريض.

وأكد رئيس الجامعة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، أثناء إجراء عملية الانتخاب، لمنع انتشار المستجد، حرصًا على سلامة الطلاب.

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