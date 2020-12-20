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60 طالبًا يتنافسون في مسابقة "عباقرة جامعة سوهاج" (صور)

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60 طالبًا يتنافسون في مسابقة "عباقرة جامعة سوهاج" (صور) 60 طالبًا يتنافسون في مسابقة "عباقرة جامعة سوهاج" (صور)

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06:04 م الأحد 20 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في جامعة سوهاج، اليوم الأحد، مسابقة العباقرة، بمشاركة 60 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات.

وقال صبري محمد، مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إن المسابقة أشرف على تحكيمها وتقييم الطلاب بها كل من الدكتور محمد عبد التواب، والدكتور عمرو عبد الستار، والمهندس صلاح حامد، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأضاف محمد أن المسابقة تضمنت التنافس في ١٠ مجالات، هي الأدب، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، الفنون، الرياضة، المعلومات العامة، لوحات ومعالم، القدرات الذهنية، والتكنولوجيا.

وأشار إلى أن الفائزين سيجرى تأهيلهم للمشاركة في الموسم التاسع من مهرجان إبداع الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة لطلاب الجامعات المصرية والمعاهد العليا.​

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