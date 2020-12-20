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القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

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القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية القوات المسلحة الأردنية تحبط محاولة تسلل من الأراضي السورية

مصراوي Masrawy

05:45 م الأحد 20 ديسمبر 2020

عمان - (أ ش أ):

أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالأردن، خلال الساعات الـ48 الماضية، على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، عن مصدر عسكري بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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