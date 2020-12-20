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بالصور.. أوقاف جنوب سيناء تهدي سلسة "رؤية" لمنطقة الوعظ وجامعة السويس

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بالصور.. أوقاف جنوب سيناء تهدي سلسة "رؤية" لمنطقة الوعظ وجامعة السويس بالصور.. أوقاف جنوب سيناء تهدي سلسة "رؤية" لمنطقة الوعظ وجامعة السويس

مصراوي Masrawy

05:58 م الأحد 20 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أهدى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء الشيخ إسماعيل الراوي، اليوم الأحد، مجموعات من سلسلة "رؤية للفكر المستنير"، للشيخ إبراهيم الميهي مدير عام منطقة الوعظ بجنوب سيناء، وعلماء الأزهر ومفتشي الوعظ بالمنطقة، بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

قدّم الشيخ إبراهيم الميهي مدير عام منطقة الوعظ بجنوب سيناء الشكر لوزير الأوقاف، على الدور المحوري في تثقيف طلاب وطالبات الجامعات، والمساهمة في نشر صحيح الإسلام.

كما وجه الشكر لوكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، الشيخ إسماعيل الراوي، على جهوده الملموسة في محاربة الفكر المتطرف والمنحرف، ونشر الفكر المستنير والرؤية العصرية التي تعكس سماحة الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد على أن أبناء الأزهر الشريف حاملي راية الدفاع عن أي فكر ينال من وحدة الشعب المصري والأمة الإسلامية، وأن هذه السلسلة المباركة ستكون هي محور النقاش مع الجماهير في الفترة القادمة، من خلال الندوات التثقيفية التي تقوم بها منطقة الوعظ على أيدي علمائها.

كما أهدى الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة أوقاف جنوب سيناء، والشيخ إبراهيم أحمد، مدير عام الإرشاد الديني بمديرية الأوقاف، مجموعات من سلسلة "رؤية للفكر المستنير"، لجامعة السويس فرع طور سيناء.

وتسلم المجموعة الدكتور عبادة أحمد عبادة وكيل الكلية، وولاء إسماعيل مدير عام التنسيق والمتابعة بالكلية.​

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