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هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا

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هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا

هذه الدول تعلق رحلاتها الجوية من وإلى بريطانيا بسبب السلالة الجديدة من كورونا

انضمت الكويت إلى إيطاليا وهولندا وبلجيكا في حظر السفر بينها وبين بريطانيا بسبب المخاوف من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في جنوبي إنجلترا.
فقد أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها إلى دولة الكويت.

كما تشير تقارير إعلامية إن فرنسا وألمانيا وإسرائيل في طريقها إلى اتخاذ خطوات مماثلة بحظر السفر من وإلى بريطانيا.
وكانت البريطانية قد أعلنت بالأمس تشديد الإجراءات الاحترازية في لندن وجنوب شرقي إنجلترا بسبب الزيادة الكبيرة بالإصابات بكورونا وهو ما أرجعه خبراء إلى أن السلالة الجديدة أسرع في الانتشار.الكويت حظر السفر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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