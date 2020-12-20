"فيسبوك" يغلق مجموعات ناطقة بالعبرية تنشر أخبارًا كاذبة بشأن اللقاحات

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مصراوي Masrawy

تل أبيب - (د ب أ)

قالت متحدثة باسم شركة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في إسرائيل، اليوم الأحد، إنه تم إغلاق أربع مجموعات ناطقة بالعبرية تنشر أخبارا كاذبة عن لقاحات فيروس كورونا.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، إن المجموعات نشرت "معلومات كاذبة ومضللة" تهدف إلى نشر "الذعر" بين الإسرائيليين ومنعهم من تلقي لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتحاول حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مواجهة الشكوك بين الإسرائيليين حول ما إذا كانت لقاحات شركتي فايزر ومودرنا التي اشترتها آمنة.

وأعرب أكثر من ثلث الإسرائيليين عن شكوكهم إزاء استخدامهم اللقاح في استطلاعات الرأي.

وبدأت حملة التلقيح الإسرائيلية الضخمة، التي تعتبر الأكبر في تاريخ البلاد اليوم الأحد.

وأصبح نتنياهو أول مواطن يتلقى لقاح فيروس كورونا في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال نتنياهو، بعد تلقي اللقاح في مستشفى بشرق تل أبيب "حقنة صغيرة لرجل وخطوة كبيرة لصحتنا جميعًا".