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الحضور 3 أيام.. قرار جديد في محاكم الاستئناف لمواجهة "كورونا"

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الحضور 3 أيام.. قرار جديد في محاكم الاستئناف لمواجهة "كورونا" الحضور 3 أيام.. قرار جديد في محاكم الاستئناف لمواجهة "كورونا"

مصراوي Masrawy

05:27 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - طارق سمير:

أصدر المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة ، عضو مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتنظيم عمل الدوائر الجنائية خلال أدوار الانعقاد بالحضور لمدة 3 أيام مع حضور جلسة صدور الأحكام إذا خالفت الجلسة أيام الحضور.

وكلف رئيس المحكمة في بيان صحفي اليوم الأحد، المكتب الفني بتأجيل القضايا المنظورة أيام الانعقاد بالتنسيق مع الدائرة المختصة.

وأكد المستشار "الأودن" أن قرار المحكمة جاء تماشيا مع المستجدات الراهنة ومواكبة توجه الدولة بمراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار ، ومنعا للتجمعات وحرصا على سلامة القضاة ومعاونيهم والمحامين والمتقاضين وحفاظا على كافة المترددين على المحاكم.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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