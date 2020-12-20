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260 ألف طالب وطالبة يؤدّون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بتعليم عسير

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"عن بعد".. بمتابعة 800 مشرف ومشرفة لنحو 1300 مدرسة

260 ألف طالب وطالبة يؤدّون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بتعليم عسير

انتظم أكثر من 260 ألف طالب وطالبة بتعليم عسير، اليوم الأحد، في اختبارات نهاية الفصل الأول "عن بعد" للعام الدراسي الجاري.

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة سعد الجوني: إن الإدارة والمدارس التابعة لها أعدّت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات "عن بعد"، بمشاركة الإدارة ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس.

وأضاف: تضمّنت الخطة دعم المجتمع التعليمي بـ800 مشرف ومشرفة، لمتابعة سير الاختبارات يوميًّا، لنحو 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية.

وأوضح أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات، وإنشاء مراكز لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية وتقديم الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات الذين يتطلب تنفيذ الاختبارات لهم حضوريًّا.

تعليم عسير اختبارات نهاية الفصل الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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