صور.. أول تعليق من أسرة بيج رامي بعد فوزه ببطولة مستر اولمبيا

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

سيطرت حالة من الفرحة على أهالي قرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، اليوم الأحد، عقب انتشار نبأ حصول رامي السبيعي "بيج رامي"، على المركز الأول ببطولة "مستر اولمبيا 2020".

محمد السبيعي، شقيق بيج رامي، أكد لمصراوي، أن شقيقه دائما ما يستعد لأي بطولة، ينوي الاشتراك فيها منذ 10 سنوات، والاستعدادات تكون خاصة أهمها التركيز والعزيمة على حصد البطولة.

وكشف شقيق بيج رامي، أن بطولة "مستر اولمبيا 2020"، جاءت بدعوة له من القائمين على تنظيمها للمشاركة فيها بعدما حرمته الإصابة بفيروس كورونا، من المشاركة في بطولة ارنولد بإسبانيا، المؤهلة لتلك البطولة.

ولفت السبيعي إلى أن ربنا عوض شقيقه خيرا بعد حصوله على الدعوة من القائمين على تنظيم تلك البطولة، بعدما انتابته حالات الحزن، بسبب إصابته بالفيروس، ومع ذلك لم يفقد شقيقه الأمل، ودائما ما يشعر بأن ربنا سوف يعوضه خيرا.

وقال:"دايما رامي بيعتبر والدتنا الحاجة نجاة حجازي المغربي فأل خير عليه وفي الأيام الأخيرة أقامت معه في المنزل بالقاهرة أثناء استعداداته للبطولة تباركا بها".

وأضاف السبيعي أن شقيقه بيج رامي كان على تواصل دائم معه، للاطمئنان عليه وآخر مكالمة كانت بينهما في صباح اليوم وكانت الفرحة تغمره بعدما رأي فرحة فوزه بالبطولة في عيننا جميعا.

وأوضح شقيق بيج رامي، أنه متزوج، ولديه من الأبناء 3 فتيات لوجين 10 سنوات، ودارين 8 سنوات، وعائشة 4 سنوات.