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"سعود الطبية" تحتفل بتخرج 60 ممرضًا وممرضة من البرنامج التأهيلي

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في إطار اهتمام وزارة الصحة بتحسين كفاءة الرعاية التمريضية

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في الإدارة التنفيذية للتمريض، بالدفعة الثانية من البرنامج التأهيلي لحديثي التخرج.

وعبّر المدير التنفيذي للتمريض عبد الله الدماعين، عن سعادته بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج، والبالغ عددهم 60 ممرضًا وممرضة.

وقال "الدماعين": إن وزارة الصحة أولت خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة وكفاءة الرعاية التمريضية المقدمة، وبناء وتنمية قدرات الكوادر التمريضية والاستثمار فيها، من خلال رسم استراتيجيات وطنية ووضع خطط وبرامج تدريبية، لصقل المهارات والكفاءات وتمكينها من مواجهة التحديات ووضع الحلول المناسبة لها.

كما توجه "الدماعين" بأصدق التهاني لجميع الخريجين، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح الدائم في مشوارهم العملي.

مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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