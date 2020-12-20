تعدى عليها أهلها لتأديبها.. تفاصيل التعدي على فتاة في البحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف مصدر أمني، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لاستغاثة إحدى الفتيات بالبحيرة.

وذكر مصدر أمني لمصراوي، اليوم الأحد: "فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً استغاثة سيدة لتعدي بعض الأشخاص عليها بالضرب، وإحداث إصابتها وشقيقتها وإتلاف بعض محتوياته مسكنها بمدينة دمنهور".

وقال: "بالفحص تبين أن مستخدمة الصفحة المشار إليها طالبة، ومقطع الفيديو لشقيقتها طالبة جامعية، وقامت الأخيرة بتصوير فيديو الاستغاثة إثر تعدى أهليتهما؛ والدهما، عمهما، نجلة عمهما عليهما بالضرب، وإصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إثر خلافات أسرية بينهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم قرروا تعديهم على المذكورتين بقصد تأديبها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.