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أمطار وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

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أمطار وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل أمطار وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

مصراوي Masrawy

04:33 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غدا الاثنين حتى يوم السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الجمعة:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

السبت:

أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.

فرص امطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري.

- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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