أمطار وظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

مصراوي Masrawy
04:33 م الأحد 20 ديسمبر 2020
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الفترة من غدا الاثنين حتى يوم السبت المقبل، والتي جاءت على النحو التالي:
الاثنين:
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين.
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت:
أمطار خفيفة إلى متوسطة: على مناطق من السواحل الشمالية.
فرص امطار خفيفة على مناطق من الوجه البحري.
- شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.