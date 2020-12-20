للمتابعة على أرض الواقع.. وزير الطيران ووفد منظومة الشكاوى الحكومية يتفقدان مبنى 3 بالمطار

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، ووفد منظومة الشكاوى الحكومية، مركز خدمة العملاء والإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الطيران؛ للإطلاع على ما تم تطبيقه وتطويره على أرض الواقع.

وتم عرض نماذج من الشكاوى المقدمة من بعض العملاء، وتابع الوزير خلالها كيفية التعامل مع الشكوى، والرجوع إلى الجهات المختصة والقنوات القانونية في الاستجابة لها والرد عليها، وقد تم تفعيل خدمة الرد على الشكاوى باللغة الإنجليزية؛ سواء على الخط الساخن أو من خلال الموقع الإلكتروني للمنظومة؛ لتتماشى مع جميع متطلبات العملاء.

جاء ذلك خلال استقبال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والمستشار الوليد عبد الحميد المستشار القانوني لمنظومة الشكاوي الموحدة لمجلس الوزراء، والوفد المرافق لهما، اليوم الأحد، بمقر وزارة الطيران، ثم قيامهم بجولة داخل مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي للمتابعة.

وخلال الجولة، أشار الطيار محمد منار، إلى الدور التفاعلي المهم لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والتي تعد وجهة عصرية للحكومة؛ بما يحقق أعلى معدلات التنسيق والتواصل بين المواطنين والدولة، وذلك عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة لمواكبة العصر الرقمي الجديد، وكذا لمواكبة منظومة التحول الرقمي الجديدة، التي تطبقها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وبما يسهم في الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعملاء.

ومن جانبه، أشاد الدكتور طارق الرفاعي بما لمسه من تطبيق دقيق وتفعيل شامل لكل المعايير والمتطلبات الأساسية التي تتطلبها منظومة الشكاوى وخدمة المواطنين بوزارة الطيران.

وأعرب الرفاعي عن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الطيران، إحدى أهم الكيانات الحيوية بالدولة، والتي تعد من الوزارات الرائدة في الرد على الشكاوى؛ حيث أثبتت المنظومة نجاحها بالوزارة بنسبة ٩٠% منذ بداية تفعيلها في سبتمبر الماضي، لحرصها على تطبيق وتفعيل معايير جودة الخدمة المقدمة على الشكل الأمثل، مشيدًا بالكفاءة والخبرة العالية للكوادر البشرية المؤهلة بالوزارة على العمل بتلك المنظومة الحديثة.

وتوجه الوزير ووفد منظومة الشكاوى إلى جولة تفقدية لمبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة الدولي؛ حيث تفقدوا كاونترات خدمة العملاء ومكاتب الشكاوى بصالات السفر والوصول؛ من أجل الرد على الاستفسارات، وكذلك تقديم كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للركاب والمسافرين، والتعامل الفوري مع المشكلات والصعوبات التي قد تواجه الراكب منذ دخوله المطار وحتى نهاية رحلته.

يُذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، يتم عملها من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528.