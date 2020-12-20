"الملكية الفكرية" تطلق خدمة إصدار تراخيص ممارسة الأنشطة في جميع مجالاتها

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دعت المهتمين والراغبين في معرفة الشروط اللازمة إلى زيارة موقعها

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية البدء في إصدار تراخيص ممارسة الأعمال وتقديم خدمات الملكية الفكرية نيابة عن الآخرين أمام الهيئة، وذلك في جميع مجالات الملكية الفكرية

تهدف هذه الخدمة إلى إتاحة نشاط تقديم خدمات الملكية الفكرية للمهتمين والمختصين.

وتهدف هذه المبادرة الإستراتيجية لتنظيم ومتابعة تراخيص وكلاء الملكية الفكرية إضافةً إلى تطوير الكوادر الحالية وتوفير كوادر جديدة مؤهلة لممارسة أنشطة وخدمات الملكية الفكرية.

وتسهم المبادرة في تعزيز فرص الاستثمار في هذا النشاط ومتابعة الأنشطة والخدمات المقدمة من الوكلاء ومكاتب المحاماة للمستفيدين لغرض تقديم طلبات الحماية للهيئة، وذلك لرفع جودة تلك الطلبات ومساعدة الشركات ومكاتب المحاماة على تقديم خدمات نوعية وفق متطلبات السوق وموازية للممارسات العالمية في هذا المجال.

وفي هذا الشأن أصدرت الهيئة قواعد ترخيص مقدمي خدمات الملكية الفكرية التي تشتمل على 25 مادة لتنظيم أعمال الوكلاء الواردة في أنظمة الملكية الفكرية في المملكة، ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك، حيث تمت دراسة أفضل التجارب الدولية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة وبما يلبي احتياجات المبتكرين والمبدعين داخل وخارج المملكة.

ودعت الملكية الفكرية المهتمين والراغبين في معرفة الشروط اللازمة للحصول على الترخيص إلى زيارة موقعها الإلكتروني SAIP.GOV.SA أو من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر البريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa أوالرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.الهيئة السعودية للملكية الفكرية