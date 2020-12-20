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ادعى وفاة والديه.. مصدر أمني يكشف حقيقة الطفل "بائع الليمون"

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ادعى وفاة والديه.. مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو الطفل "بائع الليمون" ادعى وفاة والديه.. مصدر أمني يكشف حقيقة الطفل "بائع الليمون"

مصراوي Masrawy

03:35 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشف مصدر أمني، حقيقة الفيديو المتداول لطفل عُرف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"بائع الليمون المتجول"، وادعائه وفاة والديه.

وقال مصدر أمني: "على خلفية ما سبق نشره بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" مقطع لأحد الأطفال "بائع ليمون متجول" متضمناً ادعاء الطفل المشار إليه وفاة والديه بحادث سير واضطراره للعمل لرعاية أخوته والإنفاق عليهم".

وأضاف: "تبين عدم صحة ما ذكره الطفل بمقطع الفيديو، وأنه وشقيقه مقيمان طرف جده لوالدته، ووالديه منفصلان وما زالا على قيد الحياة".

وتابع: "أما بشأن تداول مقطع فيديو آخر عبر صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام جدة الطفل المذكور بالتعدي عليه بالضرب، بالفحص تم استدعاء الطفل وعرضه على المستشفى تبين إصابته بـ "كدمة بالرأس".

وأتم: "باستدعاء جد الطفل وجدته، وبسؤالها عن مضمون المقطع، أقرت الجدة بارتكابها الواقعة بقصد تأديبه".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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