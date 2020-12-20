وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا "خرجت عن السيطرة"

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لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا "خرجت عن السيطرة"؛ لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن وأجزاء من إنجلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.

وصرح "هانكوك" لشبكة "سكاي نيوز" بأنه "للأسف، السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة، كان علينا استعادة السيطرة على الوضع والطريقة الوحيدة للقيام بذلك كانت تقييد التواصل الاجتماعي. سيكون من الصعب جداً إبقاؤها تحت السيطرة إلى حين أن يتم توزيع لقاح".وزير الصحة البريطاني مات هانكوك