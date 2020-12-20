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برئاسة الجاسر.. مجلس إدارة الخطوط يعقد اجتماعه الـ12 للعام الحالي

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برئاسة الجاسر.. مجلس إدارة الخطوط السعودية يعقد اجتماعه الـ12 للعام الحالي برئاسة الجاسر.. مجلس إدارة الخطوط يعقد اجتماعه الـ12 للعام الحالي
اطّلع على أعمال مجالس الإدارات واللجان وناقش المواضيع المدرجة على جدول أعماله

برئاسة الجاسر.. مجلس إدارة الخطوط السعودية يعقد اجتماعه الـ12 للعام الحالي

عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية بجدة، اليوم، اجتماعه الثاني عشر للعام الحالي برئاسة وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وبحضور أعضاء المجلس.

واستعرض المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر، جدول الأعمال، واطّلع على أعمال مجالس الإدارات واللجان التابعة للمؤسسة، ثم ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورشة عمل لمراجعة إستراتيجية المؤسسة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية في هذا المجال، بحضور الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للمؤسسة وعدد من المديرين التنفيذيين بالمؤسسة.

وأكد رئيس المجلس على أهمية تضافر جميع الجهود ومواصلة العمل بجدّ لتقديم أفضل الخدمات للضيوف وتنفيذ إستراتيجية المؤسسة وبرنامجها للتحول؛ تحقيقًا لرؤية قيادتنا الرشيدة لتطوير خدمات النقل الجوي في المملكة.وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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