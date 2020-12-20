صور.. تغريم 52 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، عن ضبط 52 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق، أسفرت عن ضبط 52 سيارة ما بين: ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس، مخالفة، وتم تفعيل قرار الغرامة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره