ظهور بؤرتين لانفلونزا الطيور في مزارع الدواجن بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ظهور بؤرتين للإصابة بمرض أنفلونزا الطيور في مزرعتين للدواجن بمركز الداخلة.

كشف الدكتور ناجي محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، في تصريحات لـ"مصراوي" ظهور البؤرة الأولى في مزرعة بمنطقة عزب القصر والبؤرة الثانية في مزرعة دواجن بقرية العوينة بمركز الداخلة.

وأوضح ناجي، أن فرق الطب البيطري أخذت العينات من المزرعتين وجرى إرسالها للمعامل المركزية، وأثبتت إيجابية إصابة الطيور بفيروس أنفلونزا الطيور سلاسة (H9)، وجرى إبلاغ الشئون الصحية بالوادي الجديد للكشف الطبي على المخالطين للطيور.

وأشار ناجي، إلى التعامل الفوري مع البؤرتين وذبح الطيور المصابة تحت إشراف أطباء متخصصين من الإدارة البيطرية بمركز الداخلة، كما جرى رفع حالة الطوارئ بعد تسجيل بؤرتي مرض أنفلونزا الطيور في الداخلة.