أخبار عاجلة

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. معرض للمنتجات الحرفية وندوة تثقيفية في المدينة الشبابية بشرم الشيخ

Print
صور.. معرض للمنتجات الحرفية وندوة تثقيفية في المدينة الشبابية بشرم الشيخ صور.. معرض للمنتجات الحرفية وندوة تثقيفية في المدينة الشبابية بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

03:13 م الأحد 20 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية.

ونظمت الندوة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية، و الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية لبرنامج "أهل " الخاص بشباب وأبناء القبائل بمحافظات مصر الحدودية "أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح".

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، تتضمن معسكرات داخلية لكل محافظة حدودية، ولقاءات مجمعة داخل محافظة الإسكندرية و محافظة جنوب سيناء، ويجري خلالها تنفيذ دورات تدريبية عن استراتيجية الأمن القومي المصري، و دورة صناع القرار، ودورة إدارة الأزمات والكوارث، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعلى هامش هذه البرامج يتم تنفيذ برنامج ترفيهي لجميع المشاركين يتضمن زيارات أهم المعالم السياحية والثقافية والأثرية داخل كل محافظة مستضيفة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تستضيف فعاليات الأولمبياد خلال الفترة من 18 وحتى 23 من ديسمبر الجاري.

وأوضح أن الأولمبياد الحدودية بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ تضمنت ورش فنية بمشاركة طلائع فرق الفن التعبيري بالمحافظات المشاركة، وجرى رسم عدد من اللوحات الفنية لاهم المعالم السياحية للمحافظات الحدودية على الأسفلت.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه جرى تنظيم معرض يضم المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، بمشاركة مجموعة من الشباب العارضين، ويضم المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، أعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والأخشاب، إضافة إلى تنظيم ورش لتدريبات الحرفية على المنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة، لتمكين الفتيات ودعم ثقافة العمل الحر.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة بدء الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نوفمبر الماضي، تنفيذًا لرؤية الوزارة للأهداف القومية في تقديم البرامج والأنشطة والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وخاصة في المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية لدى الشباب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية