صور.. معرض للمنتجات الحرفية وندوة تثقيفية في المدينة الشبابية بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

جنوب سيناء- رضا السيد:

نظمت وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب و الرياضة، اليوم الأحد، ندوة تثقيفية بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، وذلك ضمن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية.

ونظمت الندوة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية و التطوعية، و الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية لبرنامج "أهل مصر" الخاص بشباب وأبناء القبائل بمحافظات مصر الحدودية "أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح".

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية، تتضمن معسكرات داخلية لكل محافظة حدودية، ولقاءات مجمعة داخل محافظة الإسكندرية و محافظة جنوب سيناء، ويجري خلالها تنفيذ دورات تدريبية عن استراتيجية الأمن القومي المصري، و دورة صناع القرار، ودورة إدارة الأزمات والكوارث، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعلى هامش هذه البرامج يتم تنفيذ برنامج ترفيهي لجميع المشاركين يتضمن زيارات أهم المعالم السياحية والثقافية والأثرية داخل كل محافظة مستضيفة.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء تستضيف فعاليات الأولمبياد خلال الفترة من 18 وحتى 23 من ديسمبر الجاري.

وأوضح أن الأولمبياد الحدودية بالمدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ تضمنت ورش فنية بمشاركة طلائع فرق الفن التعبيري بالمحافظات المشاركة، وجرى رسم عدد من اللوحات الفنية لاهم المعالم السياحية للمحافظات الحدودية على الأسفلت.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، أنه جرى تنظيم معرض يضم المنتجات الحرفية واليدوية والتراثية، بمشاركة مجموعة من الشباب العارضين، ويضم المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، أعمال الصدف، التماثيل الفرعونية، البراويز، الفخار والخزف الملون والأخشاب، إضافة إلى تنظيم ورش لتدريبات الحرفية على المنتجات التراثية الخاصة بكل محافظة، لتمكين الفتيات ودعم ثقافة العمل الحر.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة بدء الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نوفمبر الماضي، تنفيذًا لرؤية الوزارة للأهداف القومية في تقديم البرامج والأنشطة والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري، وخاصة في المحافظات الحدودية بما يسهم في نشر السلوكيات الإيجابية لدى الشباب.