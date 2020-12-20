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لتنمية مهاراتهم.. أمانة "الشيوخ" تنظم برنامجًا تدريبيًّا للعاملين بقطاع اللجان

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لتنمية مهاراتهم.. أمانة "الشيوخ" تنظم برنامجًا تدريبيًّا للعاملين بقطاع اللجان لتنمية مهاراتهم.. أمانة "الشيوخ" تنظم برنامجًا تدريبيًّا للعاملين بقطاع اللجان

مصراوي Masrawy

03:26 م الأحد 20 ديسمبر 2020

صراوي

تعقد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برنامجًا تدريبيًّا يبدأ اليوم ويستمر لمدة أسبوع تحت رعاية المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، مع الاحتفاظ بتطبيق جميع إجراءات التباعد الاجتماعي.

يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان بالمجلس، ويشمل لمحة تعريفية عن المجلس واختصاصاته وأجهزته البرلمانية ودور اللجان النوعية به واختصاصاتها في اللائحة.

ويشمل البرنامج لمحة عن انتخابات هيئة مكاتب اللجان والأدوات الرقابية التشريعية والضوابط الفنية لإعداد التقارير البرلمانية.

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