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أمين البحوث الإسلامية: توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء تأكيد أن الأزهر ليس بعيدا عن مؤسسات الدولة

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أمين البحوث الإسلامية: توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء تأكيد أن الأزهر ليس بعيدا عن مؤسسات الدولة أمين البحوث الإسلامية: توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء تأكيد أن الأزهر ليس بعيدا عن مؤسسات الدولة

مصراوي Masrawy

03:20 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر يقوم بالتنسيق الكامل مع كل مؤسسات الدولة في شتى المجالات.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح الأحد، بمشيخة الأزهر، لتوقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء المصرية، أن البروتوكول الموقع مع وكالة الفضاء، يؤكد أن الأزهر يعمل مع بقية المؤسسات، وتؤكد زيف الدعوات التي تؤكد أن الأزهر يعمل بعيدا عن مؤسسات الدولة، ويؤكد أنه كان ولا يزال بوابة لطلاب العلم.

وأضاف أن هذا الحدث يمثل نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بتجديد الخطاب الديني لما تمثله بنود البروتوكول من تعاون مشترك وفعّال لتدريب وتأهيل وعاظ الأزهر الشريف في التعامل مع القضايا المعاصرة المرتبطة بعلوم الفلك والفضاء كتخصص علمي يتم الاستعانة به في بعض الجوانب الشرعية.

وأشار عيّاد إلى أن هذه البروتوكولات تمثل محورًا مهمًا من محاور استراتيجية الأزهر الشريف في التعامل مع القضايا المستحدثة والتي تحتاج إلى الدمج بين العلوم الشرعية والتخصصات العلمية المختلفة.

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