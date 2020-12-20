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الأزهر: توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء نواة لإنشاء كلية لعلوم الفضاء بالجامعة

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الأزهر: توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء نواة لإنشاء كلية لعلوم الفضاء بالجامعة الأزهر: توقيع بروتوكول مع وكالة الفضاء نواة لإنشاء كلية لعلوم الفضاء بالجامعة

مصراوي Masrawy

03:16 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن توقيع بروتوكول بين الأزهر ووكالة الفضاء المصرية يعد نواة لإنشاء كلية لعلوم الفضاء بالجامعة.

وأضاف الشربيني في تصريحات لمصراوي، الأحد، أنه لإنشاء أي كلية جديدة في أي مجال، لابد من توافر جميع الإمكانيات اللازمة لها من كفر وأعضاء هيئة تدريس ومعامل، حتى تقوم بعملها على أكمل وجه.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أنه يوجد قسم لعلم الفلك والأرصاد الجوية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، وبموجب البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم مع وكالة الفضاء المصرية، سيتم إنشاء معامل للتدريب على علوم الفضاء، ما يعد نواة لإنشاء كلية هي الأولى من نوعها في علوم الفضاء.

ولفت الشربيني، إلى أن وكالة الفضاء المصرية تقوم بتدريب العديد من طلاب الأزهر خلال إجازة نهاية العام، وتم ترشيح بعض باحثي الماجستير من الجامعة للدراسة بالوكالة للحصول على منح.

ووقع الأزهر الشريف، الأحد، بروتوكول تعاون مع هيئة الفضاء المصرية، بمقر المشيخة بالدراسة.

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