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أطول ليل وأقصر نهار واقتران نادر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الظواهر الكونية غدا

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أطول ليل وأقصر نهار واقتران نادر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الظواهر الكونية غدا أطول ليل وأقصر نهار واقتران نادر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل الظواهر الكونية غدا

مصراوي Masrawy

03:15 م الأحد 20 ديسمبر 2020

كتب– يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفيزياء الفلكية ورئيس لجنة الإعلام بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن غدا الإثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 يشهد أقصر نهار وأطول ليل في العام.

وأوضح تادرس لمصراوي، أن العالم على موعد غدا الإثنين 21 ديسمبر مع الانقلاب الشتوي، والذي يتزامن في شهر ديسمبر، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس، التي تكون في هذا الوقت فوق مدار الجدي مباشرة عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وأضاف أن هذا اليوم يعتبر ذروة فصل الشتاء (الانقلاب الشتوي) في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الصيف (الانقلاب الصيفي) في نصف الكرة الجنوبي، حيث تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض أطول ما يمكن ويكون نهار ذلك اليوم هو أقصر نهار في السنة وليل هذا اليوم هو أطول ليل في السنة.

وأشار إلى أن غدا الإثنين يشهد أيضا ظاهرة "الاقتران الكبير" بين كوكبي المشتري وزحل، حيث يحدث هذا الاقتران النادر بين الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل في 21 ديسمبر 2020، ويعرف باسم الاقتران العظيم، ويمكننا ملاحظة اقترابهما من بعضهما البعض تدريجيا خلال هذه الأيام عندما ننظر باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة وحتى غروبهما في السادسة والنصف تقريبا بتوقيت القاهرة، ويكون اقترانهما تماما في هذا اليوم، ثم ابتعادهما عن بعضهما البعض تدريجيا مع تبديل أماكنهما في السماء بداية من يوم 25 ديسمبر وما بعدها حتى عدة أسابيع.

وتابع: وسيظهر الكوكبان اللامعان في ذلك اليوم على مسافة 7 دقائق قوسية فقط من بعضهما، ويكونان قريبين جدا من بعضهما البعض بشكل نادر وملحوظ يبدوان معه كأنهما كوكب مزدوج واحد، كان الاقتران الكبير الأخير لهذين الكوكبين قبل عشرين عاما في 28 مايو عام 2000، وسيكون الاقتران التالي لهما بعد عشرين عاما تقريبا وبالتحديد في 31 أكتوبر 2040.

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