سعد سمير: "أغراض خاصة تحرك المروجون للتعصب الأعمى"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعرب سعد سمير لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لكرة القدم، رفضه لـ"التعصب الكروي الأعمى الذي يروج له البعض سواء في وسائل الإعلام أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار "سمير" إلى أن من يروج للتعصب هو مستفيد بأغراض خاصة أو ماديًا لزيادة عدد المتابعين أو المشاهدين له.

وأضاف سمير، أن خسارة المباراة لا تعني نهاية العالم، مشيرًا إلى أن كل فريق همه الفوز وفي النهاية التنافس لصالح المنتخب.

وأضاف أن الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر والمنافسة ستظل موجودة والمذيع الذي يروج للتعصب مستفيد.

جاء ذلك خلال استضافة أسرة "من أجل مصر" في جامعة بنها اللاعب سعد سمير بقاعة تحيا مصر بكلية التربية الرياضة ضمن ندوة حول أهمية الرياضة في حياة الشباب بحضور الدكتور أحمد نجيب مدير مركز إعداد القادة بجامعة بنها، ورائد أسرة من أجل مصر، والدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية.