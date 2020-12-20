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صور.. انطلاق النسخة الثانية من "أولمبياد المحافظات الحدودية" في شرم الشيخ

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صور.. انطلاق النسخة الثانية من "أولمبياد المحافظات الحدودية" في شرم الشيخ صور.. انطلاق النسخة الثانية من "أولمبياد المحافظات الحدودية" في شرم الشيخ

مصراوي Masrawy

03:01 م الأحد 20 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من الأولمبياد الرياضية للمحافظات الحدودية المقامة بمدينة شرم الشيخ، ومن المقرر أن يشهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، الافتتاح الرسمي للفعاليات، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 23 من ديسمبر الجاري.

وقال محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه يشارك في الأولمبياد 6 محافظات وهم "أسوان، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح".

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج والأنشطة الرياضية، والخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع المصري وخاصة في المحافظات الحدودية، بهدف نشر السلوكيات الإيجابية بين الشباب والأجيال القادمة.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن ألعاب " خماسي قدم، كرة طائرة، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كرة سرعة كاراتيه، شطرنج، ألعاب قوى، سباحة"، ويشارك فيها الشباب من الجنسين في المرحلة العمرية من 15حتى 23 عامًا.

وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة، أن عدد المشاركين في فعاليات النسخة الأولى والثانية بلغ 11 ألف شاب وفتاة، وذلك خلال الفترة من 15 نوفمبر الماضي حتى 15 ديسمبر الجاري، وجرى إطلاق شعلة الأولمبياد في وزارة الشباب والرياضة يوم الاثنين الموافق ٩ نوفمبر الماضي .

وأشار إلى أنه من المقرر أن تتضمن الفعاليات تقديم عروض رياضية يقوم بها طلاب كلية التربية الرياضية جامعة أسوان، وعدد من طلائع وشباب وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض المعارض الفنية للمشغولات اليدوية لأبناء المحافظات الحدودية، وكذلك أنشطة ثقافية، رياضية، وملاحة، الألعاب الإلكترونية.

وقال إنه جرت بعض المسابقات الرياضية، منها الكرة الطائرة جلوس وفازت فيها محافظة شمال سيناء على جنوب سيناء 2/ صفر ، وفازت محافظة البحر الأحمر على أسوان 2/ صفر، وأسوان على جنوب سيناء 2/ صفر، والبحر الأحمر على شمال سيناء 2 / صفر.

وتابع: فى الكرة النسائية فاز فريق أسوان على مرسى مطروح 4/0، و البحر الأحمر فازت على الوادي الجديد، و مرسى مطروح على جنوب سيناء 1/0، فازت محافظة الوادي الجديد على البحر الأحمر، وجنوب سيناء على أسوان في التنس.

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