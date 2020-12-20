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انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر لمتابعة سير العمل في مدارس الوادي الجديد

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انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر لمتابعة سير العمل في مدارس الوادي الجديد انطلاق رحلة الأتوبيس الطائر لمتابعة سير العمل في مدارس الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

02:58 م الأحد 20 ديسمبر 2020

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، انطلاق إحدى رحلات الاتوبيس الطائر الخاص بقطاع تعليم المحافظة، للمرور المفاجئ على عدد من المدارس، وذلك لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة ومدى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة.

أوضح النيلي، في بيان صحفي، أن الأتوبيس يضم فريق عمل من إدارة تنسيق المتابعة، المتابعة الفنية، الرقابة والمتابعة بالمديرية.

وأشار النيلي، إلى استمرار أعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف المراحل التعليمية في جميع الإدارات التعليمية وذلك لمتابعة منظومة العمل والعمل على تذليل العقبات التي قد تعرقل سير العمل وبما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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