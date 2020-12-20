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رئيس "السكك الحديدية" يكرم قائد قطار سوهاج ومساعده لسرعة التصرف وتفادي حادث

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رئيس "السكك الحديدية" يكرم قائد قطار سوهاج ومساعده لسرعة التصرف وتفادي حادث رئيس "السكك الحديدية" يكرم قائد قطار سوهاج ومساعده لسرعة التصرف وتفادي حادث

مصراوي Masrawy

03:03 م الأحد 20 ديسمبر 2020

القاهرة- أ ش أ:

كرّم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد ، اليوم الأحد، صبري أحمد والسيد عطا الله شعبان، قائد قطار سوهاج ومساعده، ليقظتهما في العمل متفادين بسرعة تصرف مشهودة حادث من شأنه إزهاق أرواح وإتلاف أصول لممتلكات الهيئة.

وسلّم رئيس الهيئة - خلال التكريم - شهادات التقدير لمساعد قائد القطار ورئيس اللجنة النقابية بسوهاج نيابة عن قائد القطار الذي حالت ظروفه الخاصة عن الحضور.

ووافق رسلان على صرف حافز مادي لقائد القطار ومساعده نظير جهودهما، كما وجّه تهنئته للمكرمين متمنياً لهم دوام التوفيق في عملهما، وداعياً جميع العاملين بالهيئة للاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة.

وكانت سيارة نصف نقل قد اقتحمت خط السكة ما بين محطتي قنا والأشراف يوم الثلاثاء الماضي من مكان غير معد لعبور السيارات، وتصادف ذلك مع مرور قطار ٩٣٥ الأقصر/ الإسكندرية الذي تمكن قائده من توقيفه قبل الاصطدام بالسيارة متجنباً بذلك وقوع أية تلفيات أو إصابات.

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