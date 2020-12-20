أمين البحوث الإسلامية: مركز الفلك الشرعي بالمجمع لن يتعارض مع دور دار الإفتاء

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن إنشاء مركزا للفلك الشرعي بالمجمع، الهدف منه تدريب الوعاظ على رصد أهلة الشهور العربية وتحديد المواقيت الزمانية والمسلمين.

وأضاف عياد في تصريحات لمصراوي، الأحد، أن مركز الفلك الشرعي لا يتعارض مع دار الإفتاء المصرية التي هي المنوطة برصد أهلة الشهور العربية، مشيرا إلى أن الأزهر ومؤسساته يعملون في تكامل مع كل مؤسسات الدولة.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن مركز الفلك الشرعي جهة استرشادية، يُعنى بتنفيذ البحوث الفلكية والشرعية التي تسهم في علاج الأمور التي لا يمكن حسمها إلا بالبحث العلمي.

وقال عياد، إن جانب الفلك لا يكتفى فيه بالناحية الشرعية، بل لابد من الجانب العلمي أيضا، وهي منهجية يتبناها الأزهر بكل قطاعاته في معالجته للقضايا في شتى المجالات

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن الأزهر با يأخذ دور أحد أو يقفز عليه، بل الهدف من البروتوكول التكامل مع جميع المؤسسات.

ووقع الأزهر الشريف ممثلا في " مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر"، الأحد، بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية.