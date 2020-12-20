بعد إلغاء احتفالات رأس السنة.. "السياحة" توجه رسائل عاجلة إلى القطاع

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنها وجهت رسائل عاجلة إلى القطاع السياحي، بالتزامن مع قرار وزارة السياحة إلغاء احتفالات أعياد رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين نتيجة أزمة الموجة الثانية لـ"كورونا".

وأضافت شلبي، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، أن القطاع السياحي يتسم بالصمود والصبر رغم مروره بالعديد من الأزمات الدائمة والكثيرة، معربةً عن سعادتها وفخرها بهذا القطاع؛ لصموده أمام مثل هذه الأزمات، وعلى رأسها فيروس كورونا.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة إلى أن القطاع السياحي يمتلك شيئًا من الحنكة والحكمة للتعامل بشكل طبيعي رغم الأزمات التي مرت به، موجهةً شكرها المستمر إلى الحكومة المصرية نظير الدعم المقدم للسياحة؛ خصوصًا القطاع الخاص، والوقوف بجانب العاملين للحفاظ عليهم، رغم أن الجميع كان غير متوقع استمرار أزمة كورونا كل هذه الفترة.

وتابعت شلبي: "قدمنا رسالة طويلة لاستعادة مكانة مصر السياحية خلال الفترة المقبلة أمام العالم.. فمصر تستاهل ده؛ خصوصًا بعد دمج الوزارتَين (السياحة والآثار)؛ وهي أفضل فرصة للسياحة المصرية كي تأخذ مكانتها".

ويشهد القطاع السياحي خلال تلك الفترة أزمة اقتصادية طاحنة، وحالة من عدم الاستقرار؛ بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، بالتزامن مع تزايد أعداد المصابين مرة أخرى، ما أدى إلى توقف السياحة الخارجية والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري والعاملين بهذا النشاط.

وكانت وزارة السياحة والآثار قررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وطالب عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون المنشآت الفندقية والسياحية، بتعميم منشور على كل المنشآت الفندقية يتضمن تأكيد ضرورة عدم وجود أية فعاليات "ثقافية- سياحية"، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية، ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، وكذا لعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة لعمل المنشآت السياحية واستمرار حظر تشغيل الديسكوهات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.