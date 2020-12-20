3 قتلى و5 جرحى جراء انفجار قنبلة في أديس أبابا

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مصراوي Masrawy

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار قنبلة، اليوم الأحد، في العاصمة أديس أبابا.

وذكرت الوكالة أن انفجار القنبلة المتروكة وقع في منطقة ليديتا قرب وسط العاصمة الإثيوبية، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين من المشردين، حسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وسيتم إبلاغ الرأي العام بنتائجها فورا.

ويأتي الحادث على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها الحكومة الإثيوبية مؤخرا في إقليم تغراي ضد القوات المحلية المتمردة، لكن ليس هناك مؤشرات على وجود صلة بين تلك الحملة والانفجار الأخير.