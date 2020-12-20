أخبار عاجلة

كورونا.. الدنمارك تكتشف 33 إصابة بالسلالة الجديدة والأردن تسجل 1707 إصابات جديدة -
"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة -
16 متحدثاً يناقشون "آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة" الثلاثاء القادم -
بالصور.. "الوادي الخطر" أفضل مواقع التصوير والتسلق بالمملكة -
كاتب أميركي يتساءل: هل يستفيد بايدن من التحالف الإسلامي بقيادة السعودية؟ -
ملاك ومستثمرو الإبل يخلون "الصياهد" امتثالاً للأمر السامي -
"الحويطي": صحة وسلامة الأغذية خط أحمر ولا يمكن التهاون بها -
الهلال يسعى لعبور الخليج.. والأهلي في ضيافة ضمك -
إبل الصياهد تكرِّم رعاتها في ميدان أغلى المهرجانات -
تثبيت "العواف" رئيسًا لبلدية مركز السهي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

3 قتلى و5 جرحى جراء انفجار قنبلة في أديس أبابا

Print
3 قتلى و5 جرحى جراء انفجار قنبلة في أديس أبابا 3 قتلى و5 جرحى جراء انفجار قنبلة في أديس أبابا

مصراوي Masrawy

03:01 م الأحد 20 ديسمبر 2020

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب خمسة آخرون جراء انفجار قنبلة، اليوم الأحد، في العاصمة أديس أبابا.

وذكرت الوكالة أن انفجار القنبلة المتروكة وقع في منطقة ليديتا قرب وسط العاصمة الإثيوبية، مشيرة إلى أن القتلى والمصابين من المشردين، حسب وكالة "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى أن التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث وسيتم إبلاغ الرأي العام بنتائجها فورا.

ويأتي الحادث على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها الإثيوبية مؤخرا في إقليم تغراي ضد القوات المحلية المتمردة، لكن ليس هناك مؤشرات على وجود صلة بين تلك الحملة والانفجار الأخير.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

مواد غذائية وبدل واقية.. مصر ترسل مساعدات طبية وإنسانية لدولة مالي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

صعود حاد.. المعدل اليومي لإصابات ووفيات موجة كورونا الثانية في مصر- تفاعلي

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

مصرع طالب جامعي أسفل عجلات قطار كفر الشيخ

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

غدا.. مصر للطيران تسير 58 رحلة دولية تقل 5422 راكبا

شبكة عيون الإخبارية